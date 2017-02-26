〈北部〉【小檔案】父親敬天愛地 影響畫家黃玉成

2017-02-26

70歲黃玉成出生宜蘭縣大南澳，美術啟蒙來自於中學時期王攀元老師，之後就讀國立台灣藝術專科學校。藝專畢業後，黃玉成返鄉擔任美術教職並且持續創作，積極參與國內比賽。1989年，獲得第12屆全國美展、第43屆台灣省展、第16屆台北市美展、第3屆南瀛獎及第1屆台北縣美展等油畫類首獎，在當年度大放異彩，囊括所有繪畫重要獎項，在台灣藝壇站穩腳跟。

黃玉成父親敬天愛地的精神影響黃玉成最深，尤其是樂天知足的人生哲理，以及珍惜土地感恩的心；黃玉成畫作特別關懷為了生存而努力活著的底層人民，無名的農民、漁民、攤販等小人物，都成了畫作主角，真誠且深刻描繪出他們的真實身影，作品流露平凡而動人的生命日常。

這次宜蘭美術館「無名．吾民」黃玉成個展，展期至4月9日，開放時間週二至週日9點～17點，週一休館，洽詢電話03-9369116。（記者游明金整理）