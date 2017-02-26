〈北部〉禽流感攪局 櫻桃鴨無斷貨之虞

2017-02-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉養鴨場被檢出H5禽流感，宜蘭縣動植物防疫所漏夜撲殺五千兩百六十五隻櫻桃鴨；宜蘭櫻桃鴨恐怕還有「未爆彈」，將兩家著名鴨場檢體送驗，檢驗結果將在近日內出爐。櫻桃鴨是宜蘭知名美食，業界擔心疫情若連爆持續蔓延，恐有斷貨之虞。

追查運禽車 宜花已撲殺近4千隻

花蓮縣玉里鎮五日傳出H5N6亞型高病原性禽流感案例，宜縣府隨後在蘇花及北宜公路設欄查點，仍有三千七百多隻花蓮鴨子不及攔阻，被送到宜蘭縣壯圍鄉屠宰；縣府追蹤後銷毀鴨子屠體，追查運禽車流向，針對屠宰場半徑五公里內禽場全面消毒，十二日起禁止花蓮水禽輸入啟動管制措施。

不過，宜蘭縣員山鄉屠宰場十七日出現H5確診病例，動植物防疫所銷毀來自中南部的三百七十多隻土番鴨屠體，並撲殺同批的兩千八百隻活體，場區消毒淨空；隨後到半徑五公里內禽場採樣送驗，查出三星鄉一家飼養櫻桃鴨的養鴨場也中鏢，前夜連夜撲殺五千多隻。

三星鄉是櫻桃鴨重要產地，有四家專門飼養的禽場，去年在養隻數四萬多隻，其中兩家今年休養，另一家所養的櫻桃鴨前晚被撲殺，目前全鄉剩下兩萬多隻，供貨量大幅減少，許多饕客擔心吃不到鴨肉握壽司、蔥捲鴨肉等櫻桃鴨高檔料理。

業者：早已補貨充足 飯店續供應

櫻桃鴨遭禽流感疫情襲擊，櫻桃鴨美食是否漲價或斷貨？宜蘭市蘭城晶英酒店副總李莉莉說，蘭城晶英貨源需求量大，這些年來轉向花蓮鴨農契作，而這次也早在花蓮禁運鴨之前已填購足夠存量，因此現在仍正常供應，價格不受影響。

櫻桃鴨全名叫「櫻桃谷品種北鴨」，名稱由來並非因為吃櫻桃長大，主要產自英國櫻桃谷而得名，肉質細緻，經過料理後，深受老饕喜愛，身價水漲船高，三星鄉環境適合生長，近幾年來，掀起養殖熱潮。