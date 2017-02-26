〈北部〉綠電認購前五大 桃園包辦前三
2017-02-26
企業個人都可認購
〔記者謝武雄／桃園報導〕經濟部能源局從今年推動「綠電認購」，認購一百萬度以上的企業有五家，桃園市占了前三名，義美食品認購三百萬度是全國第一；台電桃園營業處表示，公司或個人都可認購，最低認購門檻為一百度，以每度一．○六元計算，只要一○六元就等於種了五棵樹，可減排五十公斤二氧化碳，電洽339-2121轉245，http://greenpower.ltc.tw/。
台電桃園營業處表示，去年「再生能源基金」總共花費四十億餘元購買風力、太陽能、生質能源等綠電約十三億餘度，每度成本約三．一二元，如今以附加費率方式推廣，在原有電費基礎上，另外增加一．○六元的綠電附加費率，今年的「綠電認購」額度為十三億度，預計提供一萬戶企業或個人認購。
義美300萬度冠全國
桃園市認購的前三名也是全國前三名的企業，分別是義美食品三百萬度、東隆興業兩百萬度、科德寶遠東公司一二○萬度，另外，台灣永光化學的六十萬度名列全國第六，桃園慈護宮等民間團體也都參加「綠電認購」行列。
根據經濟部能源局資料，截至廿三日止，全國綠電認購度數為一八二七萬三七○○度，認購戶數六九九戶，個人戶數為四五九戶，公司行號用戶有二四○戶。
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