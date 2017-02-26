〈北部〉龍潭南天宮拆戲台 變身停車場

2017-02-26

〔記者李容萍／龍潭報導〕坐落於龍潭區龍潭大池人工島上的南天宮，外觀莊嚴雄偉，與龍元宮並列為龍潭區兩大信仰中心，廟前廣場有一座卅多年、約三層樓高的戲台，緊鄰龍潭觀光吊橋，是節慶、廟會祭典的表演舞台，廟方考量戲台近年的使用率低，已經拆除改成停車場，也讓廟前廣場的視野更開闊。

南天宮管理委員會總幹事邱雲煥說，南天宮面積約五百坪，建築採閩南式重簷廳殿的型式打造，廟宇共有三層，分別供奉武聖關公、觀世音菩薩、玉皇大帝，在迎賓的山門處也有一尊彌勒佛，以及長達一百五十公尺的九曲橋連接湖岸。

邱雲煥說，南天宮這幾年朝觀光寺廟發展，廟會活動減少，考量戲台的使用率降低，且遮蔽與觀光吊橋和大池的景觀視線，經內部討論後決定拆除，空出的戲台空間另劃設停車格，讓民眾觀光、參香時更方便停車。