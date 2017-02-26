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〈北部〉桃園》27、28日路邊停車 採週六費率

2017-02-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕228連續假期從昨天起連休4天，市府管轄的路邊（外）委外開單收費停車場，昨天、今天仍然按照該路段的日常收費方式收費，至於27日週一、28日週二則是取決該路段週六有無收費來決定，如果該路段週六本來就不收費，27日、28日就不收費，否則一律收費。

交通局停車管理工程科科長蘇盈瑜說，目前桃園市路邊（外）委外開單收費停車分成3種，第一是週一到週五收費，第二是週一到週六收費，第三是天天收費，只有第一種收費路段因週六不收費，所以27日、28日兩天也不收費，第二、三種路段仍一律正常收費。

至於委外經營停車場，例如市府府前停車場，由廠商自負盈虧，不納入公告範圍。

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  • 桃園市27、28日路邊停車收費方式將採週六費率。（記者謝武雄攝）

    桃園市27、28日路邊停車收費方式將採週六費率。（記者謝武雄攝）

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