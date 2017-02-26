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〈北部〉萬能科大》「一心二用」茶器 勇奪德國iF設計獎

2017-02-26

商設系老師 聯手出擊

〔記者周敏鴻／中壢報導〕中壢區萬能科技大學商業設計系老師張樹楦、曾靚驍，以創新陶壺使用的概念設計「一心二用」茶器，榮獲被譽為「設計界奧斯卡獎」的德國iF設計獎，將於三月赴德國領獎。

「一心二用」茶器採取寬口、窄底的設計，方便投放茶葉再以蓋碗方式浸泡，品茗後的清洗也很容易，張樹楦說，家中經營茶行，他也愛喝茶，希望設計有時尚感、又符合飲茶文化的實用茶器。

保溫兼過濾 創新陶壺

張樹楦與曾靚驍兩人腦力激盪後，利用窯燒技術來燒製茶器，用弧度創造時尚感造型，也添加隔熱效果，美觀又實用。

「一心二用」茶器可作為隨身瓶，具有保溫、過濾功能，曾靚驍說，茶器是三件一組，包括茶杯、濾心、杯蓋，濾心可過濾茶渣，也有紅外線保溫功能，因此取名為「一心二用」。

德國iF設計獎肯定「一心二用」茶器的外觀造型有時尚性，也賦予傳統陶壺的新觀感，邀請張樹楦、曾靚驍在三月十日到德國領獎；萬能科大校長莊暢說，張樹楦、曾靚驍細心觀察生活周遭，發揮創意設計出讓生活更進步、更便利的作品，也將台灣的創意帶上國際舞台。

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  • 「一心二用」是三件一組的茶器，包括茶杯、濾心及杯蓋。（萬能科技大學提供）

    「一心二用」是三件一組的茶器，包括茶杯、濾心及杯蓋。（萬能科技大學提供）

  • 「一心二用」是三件一組的陶製茶器，有保溫及過濾功能，可當隨身杯使用。（萬能科技大學提供）

    「一心二用」是三件一組的陶製茶器，有保溫及過濾功能，可當隨身杯使用。（萬能科技大學提供）

  • 萬能科技大學商業設計系老師張樹楦（左）、曾靚驍（右）設計「一心二用」茶器，榮獲德國iF設計獎。（萬能科技大學提供）

    萬能科技大學商業設計系老師張樹楦（左）、曾靚驍（右）設計「一心二用」茶器，榮獲德國iF設計獎。（萬能科技大學提供）

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