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〈北部〉桃園》1999去年近26萬通 怎樣追女友也叩應

2017-02-26

熱線好忙 每天平均達710通

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市1999市民專線熱線不斷，市府研考會統計，去年共接獲廿五萬九四七六通電話，平均每天多達七一○通，大約每兩分鐘就有一通電話，民眾的問題更是千奇百怪，包括「怎樣追女朋友？」「貓太胖卡在車裡出不來？」「我養的烏龜迷路了？」「可以跟家裡的寵物結婚嗎？」讓話務人員聽了瞠目結舌、哭笑不得。

桃園市1999市民專線在民國九十八年八月底啟用，研考會主委邱俊銘說，每年的話務量越來越多，去年將近廿六萬通電話，民眾詢問最多的是市政諮詢，約占五成六，其次是陳情檢舉案件約一成八，轉接至市府各部門分機占一成四，其他議題占一成二。

問題好怪 老公有小三求助

在其他議題中，民眾的問題琳琅滿目，有婦人詢問「老公有小三怎麼辦？」也有長者詢問「子女不孝，財產怎麼分配？」甚至連「用大同電鍋煮飯，為什麼插頭很燙？」都有！

邱俊銘說，陳情檢舉案件中，前四名分別是「檢舉交通違規」、「占用道路、騎樓及人行道」、「公車客運服務問題」、「路燈故障」，至於長年高居排行榜第一名的「道路坑洞」的路平問題，去年掉到第五，顯示市府積極推動的「路平專案」已見成效。

市政諮詢 公車問題最熱門

比率最高的市政諮詢方面，民眾詢問的十大熱門議題，以「公車時刻／路線／站牌」最熱門，其他分別是免費公車、市民卡、免費法律諮詢、公共自行車租賃服務、地價稅、勞工權益問題、大型家具清運、垃圾清運、身心障礙福利諮詢。

邱俊銘說，對於民眾檢舉、陳情較多類型的案件，市府會列為施政參考的重要依據，以路平為例，桃園市升格後投入大量人力、金錢推動「路平專案」，民眾對於道路不平整的抱怨已降到第五名；去年各地公告地價都大幅調漲，地價稅的問題沸沸揚揚，很多民眾來電關切，讓「地價稅」議題擠入前十大熱門議題。

桃園市1999專線的最大進線數是六十線，廿四小時全年無休，話務人員採三班制輪替，去年話務量最多的月份是二月，有二萬六九七三通，其次是九月的二萬五○八二通，第三為三月的二萬四五八八通，二、三月的通話量高，是因為台灣燈會去年二月、三月於桃園舉行，九月是因馬勒卡、梅姬颱風來襲，民眾詢問颱風假等相關資訊。

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  • 桃園市1999專線去年處理將近26萬通電話，問題更是五花八門，連「貓太胖卡在車裡出不來」都有人打來問。（記者謝武雄攝）

    桃園市1999專線去年處理將近26萬通電話，問題更是五花八門，連「貓太胖卡在車裡出不來」都有人打來問。（記者謝武雄攝）

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