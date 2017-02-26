〈南部〉學甲蜀葵花節登場 賴清德稱讚
2017-02-26
〔記者楊金城／學甲報導〕二○一七唸戀學甲蜀葵花文化節昨天登場，市長賴清德稱讚說，蜀葵花爭奇鬥艷，非常漂亮，全國遊客要看蜀葵花，一定要來學甲。
賴清德也期許說，學甲的台灣鯛、虱目魚產業出名，還有慈濟宮、頑皮世界野生動物園、小麥田，蜀葵花節是行銷學甲產業、觀光的好舞臺，一起拚觀光和產業，帶動地方大發展。
蜀葵成株可長到一丈高，別名一丈紅，蜀葵像是身穿粉綠長裙、五顏六色花上衣的妙齡女郎，曼妙的身材在清風拂動下隨風擺動，蜀葵花田美景非常漂亮。
每年學甲蜀葵花季都吸引數以萬計的遊客前往參觀，今年蜀葵種植面積維持四公頃（共五個專區，光華里專區為二公頃），搭配小麥、油菜花更添豐富繽紛層次感，創造出獨一無二的學甲地標。
第四年舉辦的學甲蜀葵花節，昨天開幕日有如在花田辦喜事般，王偉篴作詞、黃耀賢作曲，陳庭筠主唱的蜀葵花節主題曲《精靈》並在會中發表，也有寫生比賽，吸引民眾穿梭蜀葵花田拍照紀念，體驗親子ＤＩＹ製作小麥乾燥花。
台灣鯛協會並特地推出「台灣鯛風味饗宴」，席開一百五十桌，賴清德建議花季期間可繼續開放民眾訂桌，行銷台灣鯛產業；將近一個多月的花季中，蜀葵花節在三月四日還有蜀葵圓舞曲、農特產市集等活動。
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