〈南部〉台南公車DM多國語言 帶外籍移工遊台南

2017-02-26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了鼓勵移工朋友走出戶外、認識台南，交通局宣傳主動出招，製作中印（尼）、中泰、中越、中英對照的公車導覽ＤＭ，特別利用二二八連續假期在台南公園等地點發放，讓移工朋友在工作之餘利用公車輕旅行，除節省開支也能體驗異鄉風情，大台南公車成為移工的最佳交通夥伴。

省開支 公車成最佳交通工具

擔任居家照護的印尼籍Betty說，以往坐火車到台南市區後，都只能約在台南公園聚會，以後利用這張ＤＭ資訊，就知道如何搭車前往安平等觀光景點。越南籍的阮小姐當場索取十張ＤＭ打算分送同鄉，直呼非常實用。

交通局長林炎成表示，分析搭車人次大數據資料後發現，安平工業區的公車路線在假日期間搭車人次劇增，深入了解得知是安工區的移工朋友口耳相傳，利用大台南公車出遊是最經濟、方便的選擇。

林炎成指出，目前南市的移工國籍最主要為越南、印尼、泰國、菲律賓，因此針對這幾個國家的語言翻譯公車導覽ＤＭ，介紹乘車方式和優惠資訊，也提供八八、九九路觀光公車和沿線景點，這次選在移工朋友假日最常聚會的台南公園宣導，讓各地區的移工朋友得知大台南公車的好處，規劃更多輕旅行的方式。

南市公共運輸處長黃耀國表示，各國移工在台灣貢獻多，這次到台南公園向外籍移工宣導公車是個很好經驗，加上許多販賣東南亞商品的商店老闆們熱心協助，主動將雙語ＤＭ推廣給員工及移工顧客，未來將視成效推出更多語系、路線的公車簡介。