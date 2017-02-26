〈南部〉台南公車DM多國語言 帶外籍移工遊台南
2017-02-26
〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了鼓勵移工朋友走出戶外、認識台南，交通局宣傳主動出招，製作中印（尼）、中泰、中越、中英對照的公車導覽ＤＭ，特別利用二二八連續假期在台南公園等地點發放，讓移工朋友在工作之餘利用公車輕旅行，除節省開支也能體驗異鄉風情，大台南公車成為移工的最佳交通夥伴。
省開支 公車成最佳交通工具
擔任居家照護的印尼籍Betty說，以往坐火車到台南市區後，都只能約在台南公園聚會，以後利用這張ＤＭ資訊，就知道如何搭車前往安平等觀光景點。越南籍的阮小姐當場索取十張ＤＭ打算分送同鄉，直呼非常實用。
交通局長林炎成表示，分析搭車人次大數據資料後發現，安平工業區的公車路線在假日期間搭車人次劇增，深入了解得知是安工區的移工朋友口耳相傳，利用大台南公車出遊是最經濟、方便的選擇。
林炎成指出，目前南市的移工國籍最主要為越南、印尼、泰國、菲律賓，因此針對這幾個國家的語言翻譯公車導覽ＤＭ，介紹乘車方式和優惠資訊，也提供八八、九九路觀光公車和沿線景點，這次選在移工朋友假日最常聚會的台南公園宣導，讓各地區的移工朋友得知大台南公車的好處，規劃更多輕旅行的方式。
南市公共運輸處長黃耀國表示，各國移工在台灣貢獻多，這次到台南公園向外籍移工宣導公車是個很好經驗，加上許多販賣東南亞商品的商店老闆們熱心協助，主動將雙語ＤＭ推廣給員工及移工顧客，未來將視成效推出更多語系、路線的公車簡介。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場
台灣原住民第十五族的拉阿魯哇族，昨起兩天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說…
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 金酒晉級 楊哲宜拒絕兩戰打包
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Removing totems ‘unwise’: KMT’s Hung
- 男童囫圇吞棗 棗子卡食道
- 文化部推動 中正紀念堂轉型
- 連假北部國道塞 賀陳旦卡車陣
- 車位熱脹冷縮？其中有技巧
- 雨潑搗蛋 機捷3車站水桶接水
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 《中英對照讀新聞》Number of marriages hits record low 結婚率創新低
- 一週大事（2月19日至25日）
- 228真相查清楚 賴澤涵：必須找到對的人
- 郭天信不辱使命 率南英衝進4強
- MIYAVI受裘莉啟發 關注難民
- 巴西嘉年華登場
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 〈我的私房菜〉辣味醃蘿蔔
- 【愛讀書】 《翻動書頁的聲音》
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 假租屋 真詐財 科技新貴也上當
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 男無業啃老 交女友也要家人買單
- 外交部政次吳志中：台灣應維持入聯水溫
- 小野麗莎南故宮開唱 萬人朝聖
- 憂鬱症作家演講 中一中臨時取消
- 小模摩鐵開毒趴 警察上門裝昏迷
- 警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
- 第四節先生 湯瑪斯讓位德羅森
- 事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
- 《自由廣場》沒收錢未必沒事
- 週一冷氣團減弱 週四又一波
- 《自由廣場》轉型正義 徹徹底底
- 北韓外交官涉金正男案 大馬祭最後通牒
- 時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任
- 《自由廣場》新一波去威權運動
- 【回聲谷】 失去的與存在的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台南公車DM多國語言 帶外籍移工遊台南
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分