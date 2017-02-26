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〈台北都會〉《恢復供應首日》北市禽肉買氣回升 價格持平

2017-02-26

〔記者黃建豪／台北報導〕禽流感疫情減緩，台北市傳統市場昨供應恢復正常，雖碰上大雨攪局，但靠著週六尖峰需求期，禽肉攤販買氣回升，交易市況平順，原本缺貨的土雞、鴨肉價格並未出現大幅波動，市場平均交易價與禁令實施前持平。龍口市場土雞攤商說，顧客看到攤上比較多雞可以賣，會比較放心，所以生意有回來不少，大概再一、兩天就能恢復正常。

因應禁令解除，台北家禽批發市場昨代宰約十萬隻雞、鴨，凌晨陸續送往各大傳統市場，前幾天多在上午九時就收攤的環南市場土雞、鴨肉攤販，昨直至上午十時許，仍有半數以上攤販還在營業。林姓雞肉攤販說，週六生意本來就是最好的時候，雖然買氣不算完全恢復，但如果天氣沒有這麼差，應該能跟往常差不多。

對於禽流感疫情影響，謝姓顧客說，有聽說煮熟就不用怕，而且這陣子都很冷，早就想買一些烏骨雞回家燉，現在終於有了當然會買。

價格方面，台北市仿土雞平均交易價為每公斤九十一．六七元、肉雞每公斤五十四．一七元、鴨肉每公斤九十元，與禁宰禁運實施前的十七日價格相比沒有變動，其餘黑羽土雞、黑羽閹雞、珍珠雞、烏骨雞、鬥雞也幾乎持平。

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