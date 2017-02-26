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〈台北都會〉「淡海輕軌虧錢」說 柯：不小心戳到人家

2017-02-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一番「淡海輕軌會虧到不省人事」說，引發雙北隔空交火，新北市副市長侯友宜更在臉書嗆聲，「不是像大巨蛋放著擺爛」。柯文哲昨受訪時再談此事，苦笑表示這是典型的「說者無心、聽者有意」，自己只是一時感慨；他還不忘「機會教育」民眾「捷運是種迷思」。

柯指現在為了捷運路線的自償性、回本問題在傷腦筋，才有感而發，結果「有時候我們也不是故意要講」，就「不小心戳到人家」。

柯文哲解釋，最近罵交通局，送中央審核捷運路線時，為了拿補助，結果「很多捷運的工程，都會故意高估運量」，不然計畫不會得到核准，但「事實上公共運輸不可能一定會財務平衡」，柯認為應該要實事求是，「需要補助多少就講清楚」，每次故意高估運量、高估開發利益，反而留下一大堆自償性的問題無法解決。

柯更趁機「跟民眾講清楚」，他表示捷運是種迷思，每次民眾遇到交通問題，就只想到捷運可以解決，但「這是錯的」，應該是整個交通要整合，包括公車路線的重整，或是幹線公車、公車專用道的設計。

最後柯文哲則為自己的「一時感慨」打圓場說，「不只淡海輕軌啦，包括機場捷運線、環狀線，財務將來要怎麼處理，很快這些問題都會浮上檯面。」

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