〈台北都會〉專家：天文館層級低資源少 未積極推廣

2017-02-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市天文科學教育館是許多人幼時記憶、觀星迷朝聖之地，然而參觀人數一年不如一年，學者認為，天文館在市府組織架構中層級過低，資源不足，加上未積極推廣，成了天文館非戰之罪。天文攝影專家感嘆，台北光害嚴重，都市孩子看不到漂亮星空，間接缺乏對天文館興趣。

中研院天文所博士顏吉鴻說，天文是很吸引人的科目，國外用各種方式，引發孩子對宇宙、星星、月亮的好奇心，很重視天文教育；目前國內唯二專職天文教育，分別為北市天文館與台南南瀛天文館。

顏吉鴻說，隸屬北市教育局的天文館，層級太低，館長僅相當於中小學校長，反觀南瀛天文館層級為大學程度，資源多，因此天文館編制低，無法擴編員額、經費無法挹注，新血沒加入，現今學生接觸許多聲光刺激，天文館設備也跟不上時代腳步。

「最重要是缺乏橫向聯繫」，顏吉鴻指出，到國外觀光，重要景點推薦天文館、天象館，但北市觀光文宣對天文館推廣幾乎消失，加上一旁的科教館產生磁吸效應，衝擊天文館，成了非戰之罪。

天文攝影專家傑克森提到，他曾看到一批批天文器材放在國、高中，承辦員調動後，其他人不見得懂操作，久了就損壞，天文器材應統籌並專職管理，開放該區域所有學校使用，並非單一校園擁有。

傑克森說，天文館是個媒介，從參觀過程刺激孩子喜歡並走到戶外觀測星空，建議可增設互動性設備，不要想只是去玩遊戲，否則長大就膩了。