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〈台北都會〉陽明山部分櫻開5成 本週昭和櫻見客

2017-02-26

雨亂遊興 花見野餐沒人氣

〔記者黃建豪、張凱翔／台北報導〕二二八連假到來，原本正逢陽明山花季盛開期，但不巧受強烈大陸冷氣團影響，儘管八重櫻綻放，卻被大雨打壞遊客興致，昨天舉行花季重頭戲之一的「花見野餐」更因此報銷，山上人潮相當零星。為因應四天連假延長營運的兒童新樂園、貓纜也大受影響，兒童新樂園人數僅達去年同期的三分之一。

昨為連假首日，台北市公園處籌畫最受歡迎的花見野餐打頭陣，卻被大雨掃興，民眾上午領完兩百份餐盒後就各自躲雨，下午雨勢變大，賞花人潮更加減少。至於花季下一次活動，已是三月四日的春日嘉年華踩街，由當地商家、民眾、學校安排表演，化裝遊行於當天下午二時起從花鐘前廣場出發，但和花見野餐不同，遇雨天會延後舉辦。

花況方面，花卉試驗中心主任宋馥華表示，陽明公園有兩個區域花況不錯，開花率近五成，分別為第二停車場、水濂洞旁的八重櫻，有十多株開滿櫻花，以及花鐘蔣公銅像周邊，有不少盛開的八重櫻與山櫻花。她說，雖然這陣子都下雨，但陽明公園噴水池周邊的五十多株昭和櫻已經開了一成，樹梢上花苞已見紅，預計這一個週末旅客就能看見不同於鮮豔八重櫻的粉嫩昭和櫻。

兒童新樂園、貓纜 很冷清

兒童新樂園也受雨勢拖累，截至昨下午三點遊客僅一千多人，相較去年同期的四千多人、隔日二萬多人大幅減少。園方表示，因應連假遊樂園營業時間將延長，從上午九點營業到晚上八點，因遊樂園多為露天設施，碰上壞天氣遊客量就會明顯下降。

貓纜情況也不樂觀，實地走訪發現，下午三時排隊售票處空無一人，搭車月台也只有二十幾人，許多為外國遊客。來自中國的王先生說，雖然天氣不佳，但在台時間有限，固定的行程總是該把它玩完。捷運公司表示，去年同期連假首日運量為三六八○人，次日天氣轉佳遊客增為一萬一四九人，昨僅二六五八人。

動物園同樣冷清，昨遊客量僅二八○○人，去年連假首日雖是雨天卻也有四五○○人，去年連假次日更有三萬八千多名遊客。

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  • 記者實地走訪貓纜，下午熱門時段卻因天候不佳空無一人。（記者張凱翔攝）

    記者實地走訪貓纜，下午熱門時段卻因天候不佳空無一人。（記者張凱翔攝）

  • 動物園受天候不佳影響，遊園人數僅一般假日七%。（記者張凱翔攝）

    動物園受天候不佳影響，遊園人數僅一般假日七%。（記者張凱翔攝）

  • 陽明公園櫻花開花率將近五成，當前多為八重櫻，昭和櫻預計本週報到。（台北花卉試驗中心提供）

    陽明公園櫻花開花率將近五成，當前多為八重櫻，昭和櫻預計本週報到。（台北花卉試驗中心提供）

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