〈北部〉竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險

2017-02-26

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市區馬路多半劃設紅、黃線，仍有許多汽車駕駛人任意違規併排停車，尤其以中正路、光復路最為嚴重，導致機車族被迫在「夾縫中求生存」，險象環生，引發民怨。

新竹市警局表示，每天都視地區狀況及需要編排交通稽查、交整等勤務，並不時以巡邏方式執行各項交通違規取締，民眾提出的違規停車地點，一直是警方取締拖吊的重點地段，會再加強取締，確保用路人權益。

「駕駛的公民素養需要再加強！」 民眾投訴說，中正路近東門圓環與光復路近新竹馬偕醫院路段，有不少銀行、餐飲店，成為汽車最常併排違停的地點，造成尖峰時刻交通堵塞，機車騎士被迫狂鑽車縫，十分危險。

投訴民眾說，雖常看到員警取締違停車輛，但每當員警上前準備開單，違停車主就會從人行道衝出，立刻將車開走，等警方離開現場，隨後又有另一輛汽車補位併排違停。

記者昨天前往實勘，發現光復路與中正路都有違停情況，又以中正路近東門圓環路段較為嚴重，原本兩線道的馬路，因違停車輛占據，只剩下一線道能通行。