〈北部〉不賣菸給未滿18歲 苗縣合格率僅36.6％

2017-02-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部國民健康署委託消基會調查，以了解各類菸品販售業者違規賣菸給未滿十八歲青少年情形；調查報告指出，苗栗縣於一百零五年調查沒有販售菸品予未滿十八歲青少年者，合格率僅有卅六點六％，較全國平均合格率五十四點一％，低了不少。

苗栗縣衛生局長張蕊仙強調，衛生局除了繼續辦理違規稽查與取締，將加強宣導作業，對販賣菸品業者進行「拒售菸品停看聽」簽署，盼能降低未滿十八歲者吸菸率。若民眾發現任何相關諮詢或違規舉報，可撥打菸害防制專線：0800-531-531。

超市、大賣場違規 占多數

根據衛生局統計數據，不合格業者中，連鎖超市、大賣場占四十二點一％、傳統商店占三十六點九％，檳榔攤則占二十一％，相較於一百零四年的稽查情形，連鎖超市或大賣場占三十五％、傳統商店三十五％及檳榔攤三十％，其中檳榔攤有顯著降低，但是連鎖超市或大賣場比列明顯提高。

張蕊仙表示，依據菸害防制法第十三條規定，任何人不得供應菸品給未滿十八歲者，違者依菸害防制法第二十九條處一萬元以上五萬元以下罰鍰。另外，除了業者販賣外，包括同儕之間互相分享、給予以及長輩提供或販賣，一樣觸犯菸害防制法，同樣可以依法開罰。