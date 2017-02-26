〈中部〉文心南七路 明起改善路基2個月

2017-02-26

〔記者張菁雅／台中報導〕位於八期與十三期重劃區交界的南屯區文心南七路及東興路，廿七日起至四月底進行路基改善工程，施工期間將縮減道路寬度，由於工期達兩個月，地政局提醒民眾行經這兩處道路時，應改道或減速慢行。

地政局表示，文心南七路及東興路路基改善工程位於八期重劃區及十三期重劃區之間，道路寬度共廿公尺，十三期重劃區正施工中，因監造單位內政部土地重劃工程處在監造過程中，發現施工廠商用於路面下的路基級配含再生粒料，雖然國內許多工程不乏使用再生粒料，但重劃工程契約並未納入規範，因而要求施工廠商應辦理路基改善，汰換所有未符合契約規定的粒料，以保障工程品質。

地政局指出，路基改善工程長達兩個月，提醒民眾行經這兩處道路時改道或減速慢行，該局已請廠商務必做好相關告示，並通知當地里長及周遭居民，該局也會落實監督工程品質，以提供市民安全平順的道路行車品質。