〈中部〉清水岩溫泉泡腳夯 催湯屋快開放
〔記者陳冠備／社頭報導〕寒流來襲冷颼颼，中部地區唯一的平地溫泉、位於社頭鄉的「清水岩溫泉」，昨日一早就出現排隊人潮，雖然園區目前只開放泡腳，但是民眾還是高喊「溫暖、好舒服」，對於還被圍籬隔起的大眾泡湯區則引頸期盼，呼籲趕快開放。縣府城觀處表示，已完工驗收完畢，待三月十五日重新招標。
彰縣府3月15日重新招標
為打造彰化第一座溫泉，彰化縣政府斥資二億元興建清水岩溫泉園區，園區佔地一公頃，包括兩座大眾湯屋、四座露天風呂及溫泉餐廳等，去年八月完工時已引起不少民眾期待，卻因權利金高達六百萬，導致廠商卻步，連續招標五次，權利金降到二百萬，依然流標，讓民眾想泡湯的心願只能一延再延。
縣府城觀處處長田飛鵬指出，受縣長魏明谷指示，今年春節開放泡腳池供民眾免費體驗，每日人數多達上千人，吸引不少人氣，年後已有不少廠商詢問經營的可行性，對於三月十五日最後一次招標，相當有把握。
田飛鵬也說，為提升彰化東南角觀光價值，七年前縣府以「清水岩童軍露營地」為基地，提出「清水之森」計畫，除引進溫泉外，也改善營地設備，讓露營區升級，對於近來風行的「露營旅行」相當有吸引力，另外結合八卦山國家風景區「卦山甲蟲季」、「田中馬拉松」、「社頭織襪節」等特色活動，來帶動彰南觀光。
遊客蕭先生說，因為氣溫急降，早上就來排隊泡腳，每次泡上半小時，覺得對身體暖和很有幫助，不過只能泡腳不過癮，希望湯屋能趕快開放泡湯。露營遊客張小姐表示，得知清水岩有溫泉很期待，這樣以後露營還能泡湯紓壓，不過也擔心收費問題。
泡腳池免費開放至4月底
城觀處表示，泡腳池將免費開放到四月三十日，而未來溫泉區開放後收費標準，還待與業者評估收益後而定，先前透過問卷調查，多數民眾都表示願意接受收費。
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