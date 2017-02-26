〈中部〉被爆羞辱醫院院長妻 嘉市文化局長致歉
2017-02-26
院長不滿 幫忙還被罵
〔記者王善嬿／嘉市報導〕亞洲青年管弦樂團七月將來台巡迴演出，嘉義市政府爭取樂團到嘉市排練，原本美事一樁，昨卻爆出協助市府商借嘉義大學場地的陽明醫院院長謝景祥妻子，被市文化局長黃美賢在電話中說她到處殺價、還不滿意等，讓謝景祥氣得在臉書貼文「出錢出力幫嘉義市政府，還要被羞辱，以後誰敢幫忙？」黃則回應，都是誤會，絕無批評、數落過院長夫人，已致電解釋、道歉。
謝景祥下午透過臉書留言，對方已致電道歉，說是溝通不良、誤會，他將放下所有不愉快，盡力協助把接待亞青樂團的工作做好。
去電罵給人聽 官員稱誤會
黃美賢說，原本是打電話回覆院長夫人關於嘉義大學場地協調的結果，不料剛接通，市長室人員又打手機來說要安排市長時間，她跟市長室人員說明嘉大無法再降低場地租金。
謝景祥受訪說，其妻前天下午接到黃美賢來電，接通後，只聽到黃另跟別人講電話，數落其妻不是，他質疑︰「要罵人，還特地打電話給她聽嗎？」
他表示，亞洲青年管弦樂團表演實力，各界有目共睹，去年高雄市還與嘉市競爭，要爭取樂團演出，因嘉市接待家庭的人情味，及亞青的香港贊助商與他為多年好友，亞青連四年到嘉市演出，他和妻子幫忙奔走，出錢出力三年，「哪有甚麼好處？」因知道樂團及市府經費有限，才熱心協助和嘉大協調降低場地費用。
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