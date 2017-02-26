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〈中部〉首設228紀念碑 張博雅：被邱創煥掛電話

2017-02-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕監察院長張博雅昨天上午出席二二八事件七十周年嘉義地區紀念追思活動，致詞時自爆擔任嘉義市長時，堅持設置全國首座二二八紀念碑，為此曾被時任台灣省政府主席邱創煥來電詢問「妳真的要設？」她答「一定要設」，邱氣得逕自掛斷電話。

張博雅說，現在要紀念二二八沒甚麼，但在公元一九八九年卻很困難，嘉義市紀念碑選在彌陀路的公共設施用地設立，經費上沒用到公家單位一分錢，由市民各界一起捐建；媒體提問，當年怎麼有勇氣設紀念碑？張回應，這是應該要做的事，且市長就能決定，雖然省主席打電話關切，她仍要設、且願意負責。

張博雅說，紀念碑在當年不被允許，甚至可能被沒收，因此工程相關東西都先放在西門長老教會，因此紀念碑下放了一本聖經，代表要記取教訓、促進族群融和。

她還說，嘉義市二二八紀念公園的和平紀念柱原本少一節，上方的和平鴿，在公園外面看不到，八十六年她當市長又加一節上去，代表無論原住民、荷蘭、清朝、日本和從「大陸」撤退來此的人民，族群融合最重要。

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  • 監察院長張博雅（右二）、嘉義市長涂醒哲（左二）等人，昨獻花弔念二二八受難者亡靈。（記者王善嬿攝）

    監察院長張博雅（右二）、嘉義市長涂醒哲（左二）等人，昨獻花弔念二二八受難者亡靈。（記者王善嬿攝）

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首設228紀念碑 張博雅：被邱創煥掛電話

監察院長張博雅昨天上午出席二二八事件七十周年嘉義地區紀念追思活動，致詞時自爆擔任嘉義市長時，堅持設置全國首座二二八紀念碑，為此曾被時任台灣省…

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