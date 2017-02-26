〈中部〉還原228 涂醒哲︰增編口述歷史預算
2017-02-26
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府昨在市二二八紀念公園舉行二二八事件七十周年追思儀式，並於紀念館舉行「沉冤、真相、責任」特展，市長涂醒哲致詞說，政府要積極促進轉型正義、還原真相，要了解真相則需要更多資料，將增編預算進行口述歷史研究。
兄為母買藥遭槍決 江振裕盼緝凶
受難者遺族、九十歲的江振裕說，當年如不是國民黨政府帶官兵來台，且敵視百姓，也不會造成二二八事件，他的二哥僅出門幫母親買藥，就被抓走遭槍決，希望政府找出元凶，向家屬、人民道歉。
追思會由基督教長老教會嘉義中會議長、牧師吳斯凱，及天主教嘉義教區主教鍾安住祝禱默哀，撫慰受難者家屬，涂醒哲、監察院長張博雅、立委李俊俋等人，獻花悼念受難者亡靈。
涂醒哲說，追思活動以「溯與恕」為主題，就是指追求真相，才能帶來真正的和平，目前真相為何？還不太了解，應認真追溯，雖有些元凶已過世，但不能還當成民族救星，到處供奉，只有真相大白，加害者才能放下心裡的石頭，讓後代不再重蹈錯誤，被害者知道是哪些元凶，也才能寬恕。
嘉市二二八紀念文教基金會董事長江榮森代表家屬表示，二二八是人為屠殺事件，七十年後，卻仍無加害者可負責，尤其殺人元凶蔣介石還擁有慈湖等紀念園區，十分諷刺，懇求蔡英文總統讓二二八事件責任歸屬報告認定為官方檔案，追究加害者行政、刑事等責任，落實恢復正義。
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