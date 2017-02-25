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〈南部〉推健康早餐店 營養師算熱量

2017-02-25

〔記者王捷／台南報導〕孩童過胖是不少父母的煩惱，郭綜合醫院指出，孩童過胖會導致營養失衡，更可能因此罹患慢性疾病影響身體健康，由於郭綜合醫院是地區醫院，要負起地區的社會責任，選定台南市中西區國中小學周邊早餐店家推動「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」，與十間早餐店家合作，挑選出少油、少鹽、少糖、多蔬果的餐點，並請營養師協助改良，讓孩童吃得美味又健康。

根據國民健康署「一○二年國民健康訪問調查」，全國肥胖比率是六到十一歲最高，有二十八．六％，次之則是十二到十七歲，為二十六．三％；台南市六到十一歲的學童約佔二十八．二％，十二到十七歲的少年及青少年約有三十一．五％。

郭綜合醫院主秘許豪斌說，家中有學童、青少年的父母都曉得，孩子喜歡吃油炸、口味重的零食或小吃，甚至會以這些食物來填飽肚子，在孩子發育期過量食用高油、高鹽食品，不僅會讓孩子肥胖，更會導致營養失衡。

郭綜合醫院指出，早餐是三餐中最重要的一餐，所以院方與中西區十間國小附近的早餐店合作，從菜單中挑出少油、少鹽、少糖、多蔬果的餐點，請院內營養師洪嘉享計算餐點熱量，實習生著手設計及製作綠色食物專區立牌和海報，在不增加店家負擔情況下，提供學生健康又美味的早餐，也讓家長多了健康的餐點選擇。

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  • 郭綜合醫院與學區周邊的早餐店合作，提供健康早餐，讓學童吃得美味又健康。（記者王捷翻攝）

    郭綜合醫院與學區周邊的早餐店合作，提供健康早餐，讓學童吃得美味又健康。（記者王捷翻攝）

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