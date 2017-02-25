〈南部〉台南人愛閱讀 借書全國第二
2017-02-25
平均每人借閱4.15冊 僅次於北市
〔記者劉婉君／台南報導〕台南人愛讀書，根據市立圖書館統計，去年全市總借閱冊數達七百八十二萬冊，平均每人借閱四．一五冊，為全國第二，僅次於台北市的四．五六冊，語言文學類仍是台南市民最愛的類型，不少心理類書籍也受到歡迎，而以往陪伴孩子閱讀的多是媽媽，近兩年爸爸伴讀也有增加的趨勢。
「借閱王」崑山科大學生共借3117冊
市立圖書館針對全市進行閱讀習慣調查，線上預約及全市通閱服務讓民眾借書更方便，去年全市總借閱冊數較前一年增加廿萬冊，各圖書館借閱的人數及冊數仍以市區較多，前四名分別為總館、裕文、林森及永康圖書館；男性與女性的比例約為四比六，但去年借閱冊數前五名都是男性，男性借閱冊數較前年成長十四萬冊，崑山科大三年級學生郭柏宏共借閱三千一百一十七冊，平均每天借八．五冊，為借閱王。
最愛看書屬龍及天秤座
總圖去年首度針對借書者的生肖、星座進行分析，屬龍的占九．三％，搶下最愛看書的生肖，鼠、豬則以八．九％及八．七％，些微差距排名二、三；前三名星座則依序為天秤座、魔羯座、天蠍座。
在種類方面，第一名的語言文學類有三百七十一萬餘冊，占年度總借閱量的四十七．五一％，最受成人歡迎的書為《血型小將ＡＢＯ》，總計被借閱一千二百四十四次；受到電視劇熱播影響，《步步驚心》名列借閱排行榜第二，《琅琊榜》也入選預約書排行榜；哈利波特系列分居排行榜第五、六名。被借閱次數最多的兒童書為《地球公民365》，總計被借閱二千五百六十六次；最熱門的預約書是《被討厭的勇氣》。
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