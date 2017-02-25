〈南部〉巨蟒荒地被逮 網友笑喚許仙來救

2017-02-25

蛇長約三公尺 出動挖土機圍困

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市燕巢區的一處荒地，廿三日中午傳巨蛇出沒，消防員獲報趕抵現場後，發現一條長約三公尺的蟒蛇不斷逃竄，消防隊員在工人的協助下，由工人開挖土機用挖斗先將蟒蛇困在其中，消防員再徒手拉出這條蟒蛇，將蟒蛇放入垃圾桶及黑色大垃圾袋，順利捕獲成功。

消防員英勇捕蛇的影片被網友放到Facebook社團「爆料公社」，引來網友熱議，有網友笑稱，「快叫許仙出來救老婆」，還有網友替消防員抱屈，直指捕蛇本來就不是消防局的業務，而是動保處的工作，但大多數網友難得見到捕捉大蛇的影片，多以獵奇心態欣賞，讚許消防隊員的英勇。

當天出勤的消防分隊小隊長陳裕隆表示，該條蟒蛇長約三公尺，經測量後，發現重達四十台斤，體型跟成人大腿一樣粗，研判應是外來種緬甸蟒；由於蛇體巨大，他們出勤時所帶的捕獸夾派不上用場，只好請工人們協助捕捉。

陳裕隆說，他從事消防工作廿六年，還是第一次遇上如此巨大的蟒蛇，可能是進口原木時夾雜來台，但也不排除是被人為棄養；該條緬甸蟒雖非保育類動物，昨天也交給高市府農業局人員帶回處置。