〈南部〉文創團隊進駐 老屋活化成景點

2017-02-25

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學創意設計與建築學系教授陳啟仁成功將哈馬星社區鼓元街上一處老屋重生，讓「愛木記憶工坊」等三組年輕創業團隊進駐，成為當地新興景點。

這處再生老屋為超過一甲子的閒置老洋房，位在鼓山哈馬星社區鼓元街五十五及五十七號，獲屋主及家族支持，列都發局補助專案，經修復後成功招募進駐店家，透過老屋活化，不僅開啟城市記憶空間，也成為文創及微創產業新平台。

陳啟仁以「將歷史空間轉化為新經濟空間」理念打造「浪花」，尤其考據顯示百年前哈馬星社區是高雄現代化濫觴，透過理性科學的經營評估與適切技術的介入，他有信心打造成為創意城市再出發的起點。

修繕過程保留原有洗石子牆面外觀、兩戶共用的中庭、陽台與木窗等原有建築樣貌。「浪花共同工作空間」共進駐三組平均不到卅歲的年輕創意（業）團隊，包括「愛木記憶工坊」、「歐陸食材小舖」與「野Fun食旅」進駐。

「愛木記憶工坊」深具文化價值的木料再利用；「歐陸食材小舖」提供異國風味的味覺饗宴；「野Fun食旅」提供廚房設備及大餐桌，為顧客創造食材採買、料理樂趣，餐桌上方懸掛一艘一九三○年代的小艇，搭配藍、白色調牆面呈現濃濃海港風情。