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〈南部〉121家企業違勞基法 勞局開罰

2017-02-25

高雄客運等知名商家在列

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府勞工局昨公布違反勞基法事業單位名單，總計一二一家，分別開罰二萬至十四萬元不等，包括高雄客運、大魯閣賽道樂園、大帑殿、同心文理短期補習班等知名商家。

勞工局表示，遭罰最高的一成保溫耐火工程公司，因讓勞工單月加班高達六十三．五小時，勞工於廿三時下班後，隔日早晨六時四十七分又須到班，中間休息時間不足八小時，因三度違規重罰十四萬元。

憶錩營造與順發電腦公司被查出給薪低於基本工資，分別罰十一萬、二萬元；蜜達絲生技公司自勞工工資扣除制服費用，加上單月加班高達五十八小時、連續出勤十四日等，重罰十萬元。

高雄客運因晝夜輪班制更換工作班次，未給予休息，罰二萬元；大魯閣賽道樂園給付工讀生加班費，因單日工作逾十二小時，罰四萬元；大帑殿企業公司延長工時超過規定，罰二萬元；同心員工假日工作未加給工資，罰二萬元。

勞工局並公布「會計服務業專案檢查」五家違法業者，日正聯合會計師事務所高雄分所未給付勞工加班費、加班七十二小時、連續出勤廿日等違規情事，重罰八萬元；安侯建業聯合會計師事務所，因單月加班超過一二三小時、未給國定假日加倍工資，罰八萬元。

勞工局表示，違規業者若不服可以訴願，此次普查會計服務業，發現有普遍加班費給付不足，以及加班超時、國定假日未休等情事，將持續複查外，也將加強稽查、管理，確保事業單位落實法令規定。

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