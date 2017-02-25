〈南部〉春藝啟動 草地音樂會今晚開唱

2017-02-25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節首檔大型節目「《咱的電影咱的歌》二二八草地音樂會」，今、明兩晚在高美館前登場，節目找來知名影評人藍祖蔚擔任製作人，透過台語電影六十年，並且結合二二八事件屆滿七十週年的意義，音樂會邀請到多位唱將齊聚，用音樂、歌聲、老電影喚起曾經被禁話禁歌記憶。

昨晚在高美館彩排時，節目中特別安排橋段，回顧永遠的寶島低音歌王郭金發，由台語歌手許富凱擔綱此段節目演出，許富凱一連演唱《溫泉鄉的吉他》、《飲者之歌》、《你是我的性命》、《快樂的出帆》及《燒肉粽》等多首膾炙人口的歌曲。

許富凱說，自己是高雄旗山長大的孩子，可以在草地音樂會與資深前輩同台唱歌、搭配這麼龐大配置的電影影像，以及交響樂團現場演奏，很緊張也很興奮；資深國寶唱將紀露霞也表示，唱一世人的台語歌，第一次可以沒禁沒忌公開的演唱台語版綠島小夜曲獻給高雄。

藍祖蔚表示，台灣是個移民島嶼，每換一個統治者，就換一種官方語言，而且都害怕人民說母語，只要忘記了母語，忘記了自己的名字，洗腦成功，統治就容易了。

然而，上有政策，下有對策，土地上的人民繼續說著阿母教我們的話，繼續過著自己的生活。母親教我們的歌，就是歷史之歌，就是人民之歌，不管是客語歌、台語歌、原民歌或者國語歌，都在各自的族群中流傳著，但總歸一句，「台灣人還是愛唱台灣歌」。