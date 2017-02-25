〈南部〉飼料公司8旬老董 涉掏空被收押

2017-02-25

〔記者李立法／屏東報導〕將近卅年歷史的新大飼料公司去年進行清算，股東人謀不臧，屏東檢調據報後，查出年近八十歲的老董兼總經理林明宏涉嫌設立空殼公司，以五鬼搬運法，掏空一手創建的新大公司，侵占公司三億多元，林明宏供稱是為了節稅，檢察官認為林董及公司鍾姓出納、賴姓會計三人涉業務侵占、背信等罪嫌重大，訊後聲押獲准。

檢察官為防止林董脫產，查扣他在台北市大安區一棟價值近億元的豪宅、名牌包、首飾、存款等財產，不排除以沒收新制進行拍賣，維護公司投資人權益。

在屏東縣內埔工業區設廠的新大飼料公司，早期頗具盛名，近年來卻每下愈況，最後因不堪虧損於去年聲請解散，引發股東不滿，屏東縣調查站深入調查後發現內情不單純，查出該公司老董林明宏將公司大筆營收轉入另一家他虛設的新華公司，暗藏不法。