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〈南部〉惡劣!700株香蕉樹 半夜被腰斬

2017-02-25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣香蕉價格從去年颱風後就不斷上漲，屏東新園是主要產地，卻傳出某香蕉園一夜遭人砍光頭，七百多株香蕉樹幾乎全無倖免，農場主人決定懸賞五十萬元緝兇。

蕉農懸賞50萬緝兇

國內香蕉近來每公斤約九十元到一百一十元收購價，引來不少竊賊覬覦，但完全不留「活口」的惡劣手法令人詫異，僅剩幾株殘留在田內，整片田內香蕉樹全倒。新園鄉周姓農民氣憤指出，園內香蕉大部分剛吐出果芽，前天一早他到園裡，卻發現園中的果樹幾乎全部攔腰斬斷，令人吐血。

周姓農民強調，他自認平時為人不致與人起衝突，辛勤種植的心血卻遭人如玩遊戲的對待令人痛心，雖然已經報警，還要懸賞五十萬元緝兇，也要提醒附近農民近來有不肖人士出沒。

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  • 新園一處香蕉園，疑遭惡意攔腰斬斷。（記者陳彥廷攝）

    新園一處香蕉園，疑遭惡意攔腰斬斷。（記者陳彥廷攝）

  • 蕉農心痛，提供獎金緝兇。（記者陳彥廷攝）

    蕉農心痛，提供獎金緝兇。（記者陳彥廷攝）

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標題：〈南部〉惡劣!700株香蕉樹 半夜被腰斬


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