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〈南部〉戶外辦PARTY 台東市生日蛋糕公園啟用

2017-02-25

〔記者張存薇／台東報導〕台東市「生日蛋糕公園」昨天啟用囉！美術館旁大片綠草地上，有大小孩的體能區，也有嬰幼兒的安全遊戲區，分齡式設計讓親子玩得更安心。

美術館旁 設計親子體能區

蛋糕公園昨天剪綵啟用，縣長夫人陳怜燕指出，十年前打造美術館時，就希望讓一旁的兒童公園預定地儘早發揮功能，但總是受限經費而未動工，教育處「東省西湊」，終於擠出預算，並設計主題式公園，希望成為大人小朋友都愛的樂園。

教育處長劉鎮寧說明，「生日蛋糕」公園總經費約四百五十萬元，希望吸引親子、社區、學校、民眾都到戶外「辦PARTY」，也能到戶外活動、野餐，兒童公園分為家長休憩區、六歲以下遊戲區、六到十二歲體能區及傳統器材區等，傳統遊器器材區為面向大海的船造型，希望小朋友們都能乘著風帆順利前行，遊戲器材均符合CNS國家標準。

遊戲器材符合CNS國家標準

台東市目前僅體育場、台灣史前文化博物館後方園區有較大型的小朋友遊戲區，不少家長反映，台東市適合小小孩的玩樂空間不多，希望能再多增加幾處。協助催生蛋糕公園的議員吳秀華說，台東市兒童遊戲空間不足，未來也希望縣府繼續在市區、甚至各鄉鎮多設這樣的遊樂設施區，讓家長放心、小朋友們也擁有多彩童年。

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  • 大小孩的體能遊戲區也都符合國家標。 （記者張存薇攝）

    大小孩的體能遊戲區也都符合國家標。 （記者張存薇攝）

  • 教育處表示，設定為生日蛋糕主題，是希望親子多走出戶外。 （記者張存薇攝）

    教育處表示，設定為生日蛋糕主題，是希望親子多走出戶外。 （記者張存薇攝）

  • 台東市蛋糕公園歡樂啟用。 （記者張存薇攝）

    台東市蛋糕公園歡樂啟用。 （記者張存薇攝）

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