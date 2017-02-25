〈南部〉新化林場環湖步道完工 連假迎賓囉
2017-02-25
〔記者吳俊鋒／新化報導〕知名的中興大學新化林場，今年起校方收回自行經營，園區設施全力整修，原本有毀損的環湖步道，趕在二二八連續假期前順利完工，提供更好的遊賞品質，迎接觀光客。
該林場佔地三百七十八公頃，範圍集中在大坑、礁坑等里，為日治時期所劃設，以桃花心木最知名，目前開放其中的九十公頃，是曾委外經營的「新化國家植物園」，由於現址距離市區不遠，健行、踏青都深受民眾歡迎。
場長吳佾鴻表示，今年元旦校方收回自營後，以一個半月的時間讓民眾免費入園，敦親睦鄰，也利用機會進行設施的整修以及水土保持的維護，讓生態環境永續。
吳佾鴻說，由於林場的經營校方要自負盈虧，因此目前已開始收費，台南市民有半票優惠，戶籍地在新化區的更只需十塊錢。
目前環湖步道已經修繕完成，缺損的石階、護欄等都已補強，民眾遊賞時更安全，而學生實習會館則還在內部整建中，住宿、用餐的服務都暫停。
吳佾鴻指出，未來還將進行浺瀜池的濕地營造，復育賞螢區，並廣種蜜源植物，形成蝴蝶谷，未來生態願景可期。
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