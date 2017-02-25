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〈南部〉岡山地區小黃未按表收費 今年開罰14件

2017-02-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕岡山地區計程車屢傳未按表收費，今年以來交通局會同警方，共查獲九件，另受理民眾檢舉已開罰五件，總計開出十二萬餘元罰單，達到嚇阻作用，最近司機大都按表收費。

捷運南岡山站、岡山火車站等二處轉運站，經常有民眾檢舉計程車未按表收費，而是直接喊價，今年以來，交通局與岡山分局已聯合稽查五次。

常到秀傳醫院就醫的陳先生說，之前在岡山捷運站或火車站外招計程車，司機很常不跳表，都用喊價的，他要求跳表還被拒載，但最近可能查得緊，司機大都按表收費。

交通局統計，今年以來，共查獲岡山地區九件計程車未按表收費，每件依公路法開罰九千元，總計開罰八萬一千元；另受理民眾檢舉十二件，已開罰五件，罰金四萬五千元，其餘案件陸續查證中。

交通局長陳勁甫表示，為提升岡山地區計程車服務品質，交通局在岡山地區重要觀光景點，如大崗山風景區、月世界、興達港等景點，公告計程車共乘費率，民眾可多加利用。

交通局指出，岡山地區計程車共乘服務計畫，從去年二月實施上路，截至去年底共出車四三七○趟次，搭載超過一萬五千人，平均每月可搭載近一千五百人次。

交通局提醒，取締岡山地區未按表收費的計程車，是今年重點工作，也鼓勵民眾踴躍檢舉，可記下車牌號碼及發生時間、地點，向交通局申訴專線07-2226816提出申訴。

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