〈南部〉男闖輕軌致傷 罰款、賠償恐難逃
2017-02-25
〔記者王榮祥／高雄報導〕楊姓園藝工人昨闖越高雄輕軌軌道時遭列車迎面撞上，因撞擊力不小，列車駕駛座窗戶出現碎裂狀，雖傷者事後告訴警方，他不知不能進輕軌軌道，但依法他恐仍將面臨高額罰款與近廿萬元賠償。
高市捷運局說明，輕軌路廊屬專有路權，也設有阻隔設施（綠籬、緣石等），嚴禁進入或跨越，非輕軌公務執行人員違法闖入，依大眾捷運法可處最高七千五百元罰款，呼籲民眾為自身及公共安全，嚴禁闖入輕軌軌道，以免觸法。
詳細肇事責任將由高雄捷運警察隊持續偵辦，受託經營輕軌的高雄捷運公司則表示不排除求償，並透露被撞損的玻璃是西班牙進口強化曲面玻璃，一片要價「廿萬元」。
事故地點位於軌道區，由高雄捷運警察隊處理（路口由轄區警分局負責）；捷警說明，事故發生在昨上午八時十三分許，一輕軌列車從C4往C3站時，在兩站間的軌道區，撞上突然闖入的民眾。
警消趕抵現場後立刻將傷者送醫，經醫師轉告傷勢，分別在頭部有處約四到五公分的撕裂傷，胸部與四肢另有數處擦傷，傷者意識清楚，初步評估暫無生命危險；傷者事後向警方表示，因施工地段就在輕軌旁，不知道不能進入。
捷警調查，該工人為養工處委外包商聘僱，負責輕軌沿線植栽養護，事發前正載運其他同事到輕軌旁施工，疑似要回到停在軌道另一邊的小貨車，逕自跨過綠籬、意圖穿越軌道，結果遭輕軌列車迎面撞上。
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