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〈南部〉《觀察筆記》天涯猶有未歸人

2017-02-25

戰爭中那一代台灣人失聲了。

戰前戰後好幾世代的膽子，在清鄉的血腥味裡消失了。

二二八是一個世代一個世代的禁忌，香火一樣在黃昏的茫茫天色裡傳遞、低語著。

隔牆有耳、偶語棄市，正是社會氛圍，飄散緊繃的張力，族群怨憎至今猶然在朝野政黨對幹中，在國民黨的流派與黨主席選戰裡，看見流露的遺恨，以及隔閡。

社會是靜寂的，只有一人一黨講制式的言語。萬馬齊喑的壓抑蓄積躁動的情緒，試探禁忌的邊界引為新世代年輕人的眼光焦點，也是談話主軸。

台灣民主化的巨變前夜，旭日即將衝破昏暗束縛般的波瀾壯闊！

捨出生命，捨出家庭，捨出繪畫，捨出報館，英雄好漢的無畏當權，得到後世台灣人自由，「引刀成一快，不負少年頭」啊，無愧於勇渡黑水溝拚出美麗島的祖先。

對岸要紀念要爭搶話語權，但了解台灣曾經肅靜的社會悲痛嗎？到今天，還有老人家等待失蹤的親人回家呢！（資深記者黃明裕）

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