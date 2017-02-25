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〈南部〉26-27日交通尖峰期 出遊防塞

2017-02-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕二二八連假到來，高雄市交通局預估四天假期中，可能湧現大量返鄉及出遊車潮，特別整理易塞車路段與時間，呼籲民眾避開。

交通局分析高雄市各景點歷年資料，預測二二八連假出遊尖峰為廿六至廿七日，旗津、旗山美濃、佛光山、西子灣、駁二特區、壽山等景點地區，在下午二時至晚間七時易壅塞，其中往旗山美濃地區（國十末端至旗屏一路），於早上十時至下午一時也會有車多情形。

另哈瑪星地區於廿五、廿六日的下午二時至晚間八時，舉辦春天市集，預計活動期間臨海路段、五福路段等周邊道路，會出現較多人、車潮。

高速公路周邊幹道部分，連假首日（廿五日）預計大中路、九如路、建國路、中正路及三多路往高速公路方向，最易壅塞時段為上午十時至十二時與下午二時至五時。

廿六日至廿七日壅塞時段預計出現於上午十時至下午一時、下午二時至七時；幹道往市區方向則最易於下午四至七時出現壅塞。廿八日收假日各幹道雙向易壅塞時段為下午三至七時，預計多為返鄉車潮。

各景點停車場方面，預估駁二特區、西子灣、大魯閣草衙道停車場，連假期間都會滿場，交通局呼籲民眾多搭公共運輸前往各景點。可利用「高雄任我行」APP、「高雄市即時交通資訊網」查詢路況及規劃行程。

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  • 二二八連假到來，高鐵站出現人潮。（記者葛祐豪攝）

    二二八連假到來，高鐵站出現人潮。（記者葛祐豪攝）

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標題：〈南部〉26-27日交通尖峰期 出遊防塞


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