〈南部〉台東新港區漁會選舉 兩強相爭
2017-02-25
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣三個區漁會連續好幾屆總幹事都是「同額」候聘，選情往往平穩，今年新港區漁會總幹事蔡富榮將退休，接班人推廣部主任陳俊銘將對戰水試所助理研究員江偉全，兩人均年輕、在地服務多年，實力堅強，出現卅年來首見的激烈競爭。
實力伯仲之間 30年來最激烈
台東縣各農會選舉大致底定，漁會選舉接力登場，預計三月十八日投票選出會員代表及小組長，台東、新港及綠島區漁會分別於三月卅日、卅一日及四月五日召開會員代表大會選出理、監事，四月十二至十四日選出理事長及候聘總幹事。
四十三歲、現任台東區漁會總幹事李振元將爭取第四任，而綠島區漁會總幹事陳良玉將再兩年退休，因此未再爭取續任，推廣課長李秀蓮登記候聘總幹事，均無競爭。
新港區漁會已拚到「近身肉搏戰」，四十八歲的江偉全在水試所東部海洋生物研究中心服務十多年，父親江文隆曾任漁會總幹事、成功鎮長，江偉全雖長年在學界工作，但包括旗魚標放等研究內容也與漁民切身相關，十分熟悉地方。四十二歲的陳俊銘民國八十六年就進漁會，從推廣業務基層做起，實力亦很堅強。
江偉全、陳俊銘兩強相爭，連帶會員代表競爭也很激烈，共四十八人搶卅一席，十選區中，除兩選區三人同額外，八選區四十五人要爭廿八席，另有廿二人搶十一席理事，監事則為六選三。
地方人士研判，新港區漁會出現卅年來首見的激烈選情，因雙方實力在伯仲之間，要能掌握三分之二會員代表有難度，至少要投票當天才能見分曉。
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