〈南部〉228連假 墾丁、枋寮今起交管

2017-02-25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕二二八連假即將到來，前往恆春半島、台東避寒度假民眾預期大增，預估每日最高峰將破上萬車潮，用路人必經的屏東枋寮及熱點墾丁大街二十五日起進行交通管制，讓駕駛人能通行順暢。

枋寮鄉水底寮五叉路口是各地車輛通往恆春、墾丁及台東的必經之路，每逢年節南來北往車輛湧進，今年元旦及春節，就曾因車流過大引起回堵，為疏導車潮，枋寮警分局祭出交管，除沿途設有替代道路指示標誌外，主要幹道仍將以調撥車道為主。

警方指出，為節省警力，南北長綠的燈號也將調整，這次連假運用號誌自動燈控方式疏導，居民曾要求減短等待秒數，將由路口執勤警員配合縮短。

枋寮採調撥車道 紓解車潮

枋寮警方預期二月廿五、廿六日兩天早上八到十二點，台一線四三六公里（水底寮五岔路口） 至四四一公里（中山路口）全長約五公里的路段，將原北上內車道調予南下車輛使用；同樣路段廿七、廿八日下午二到六時則因北上車多，將原南下內車道調予北上車輛行駛，並叉出往台十七線行駛。

恆春半島 將加派警力疏導

觀光熱點的恆春半島，恆春分局則於每日早上八時到晚間十時於路口加派警力疏導，並分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等四項為主。恆春分局指出，台廿六線與車城的和平路口、中正路口、中山路一二四巷，將視車潮分流至黃金海岸進入恆春；熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台廿六線卅一至卅二k南灣道路兩側禁停； 欲進入墾丁大街車輛導入大灣路，避免南北皆塞在墾丁大街。