〈台北都會〉友善狗公車試辦 延長到5月底

2017-02-25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市公共運輸處今年一月一日推出全國首創的「友善狗狗公車」，由○東、六○四路線於假日各開三班次，讓飼主牽狗上車，不用裝籠，近兩個月已服務五十三隻狗狗；公運處昨宣布，原本二月廿八日試辦截止，與公車業者協調後，狗公車決定延長至五月底止。

目前法令規定，除了導盲犬，其他寵物都須裝籠才能帶上公車。公運處與動保處合作，選定○東、六○四公車路線試辦「友善狗狗公車」，飼主可牽著狗上車，兩路公車也會行經華山狗活動區、迎風狗運動公園。

大都會客運營運○東路線，往返內湖與台北車站間，狗狗公車在假日上午八點、十點半和下午四點廿分，從內湖站發車。台北客運營運六○四路公車，起訖站為板橋和民生社區，狗狗公車班次為假日上午十點、下午一點和四點，從板橋站發出。

公運處表示，「友善狗狗公車」截至二月十九日止，已服務五十三犬隻及六千八百多人次乘客。評估試辦期間執行成效、運量後，已與業者協調將延長試辦至五月底。

動保處則呼籲，搭車飼主務必落實六項動物友善公約，「狗狗健康管理好、寵登疫苗不可少、定期驅蟲及除蚤、一人一犬好關照、上車牽繩戴口罩、衛生清潔有禮貌」。