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〈台北都會〉北市府副發言人 陳思宇可能出任

2017-02-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府副發言人劉奕霆轉任正發言人後，外傳副發言人一職將由媒體事務組專員陳思宇接棒，市府幕僚今透露，陳思宇目前為儲備發言人之一，「待時機成熟就會正式上任」。由於柯市府歷任發言人無論在身高、外型上均不若前朝搶鏡，如今找來「漂亮寶貝」陳思宇擔任副發言人，除為市府發聲，也可望為市府門面增添光彩。

陳思宇坦言有聽說傳言，但「尚未接到任何指示」；七十五年次的陳思宇是台北市議員陳建銘掌上明珠，台大國發所畢業後先在陳建銘辦公室當助理，後擔任北市觀傳局長簡余晏的機要秘書近兩年，去年底借調至媒體事務組。

歷任發言人 評價兩極化

無論是馬市府時期的發言人游梓翔、還是郝市府的發言人張其強等，在外型、資歷和口條上皆備受外界好評，但到了柯市府，也許因「老大」柯文哲相對不注重打扮，接連兩任發言人林鶴明和劉奕霆除了外表偏路人，還曾有媒體私下拿兩位發言人體重做文章。

而身材高（身兆）、長相甜美的陳思宇在工作表現和人際關係的「交陪」上同樣出色，據不願具名的市府員工透露，陳思宇漂亮、聰明、個性機伶，即使「後台很硬」，卻從不擺架子，凡事親力親為，不過「已經死會了」。

美女刺客？ 陳父不設限

但陳思宇才在日前被媒體點名為二○一八選戰美女刺客之一，倘若真接任副發言人，會否被市長柯文哲規定不得選二○一八市議員而影響政治「家業」？對此，陳建銘說尊重年輕人選擇，不會刻意鼓勵思宇「子承父業」，並指「你要站在巨人的肩膀上，也要有能耐站得住」，表達對女兒多加歷練的支持。

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  • 張其強（記者何玉華攝）

    張其強（記者何玉華攝）

  • 游梓翔（記者簡榮豐攝）

    游梓翔（記者簡榮豐攝）

  • 劉奕霆（擷取自臉書）

    劉奕霆（擷取自臉書）

  • 林鶴明（記者方賓照攝）

    林鶴明（記者方賓照攝）

  • 陳思宇（擷取自臉書）

    陳思宇（擷取自臉書）

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北市府副發言人 陳思宇可能出任

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