〈台北都會〉議員質疑音樂會涉綁標 北市交：不辦了
還沒決標竟能預知演出內容
〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市立交響樂團四月十日、十一日將舉辦「民歌交響最高峰」音樂會，該標案還未決標，但有民眾向民進黨市議員許淑華投訴，北市交於售票網站已「預知」由李建復、楊芳儀等五人演出，主持人還列了馬世芳，就連曲目都已選好；許質疑綁標意圖太明顯了，要求政風處介入調查，文化局昨晚則說音樂會不辦了。
北市交：註明保留更動權利
北市交解釋，售票網上的演出名單和曲目「只是規劃」，售票須知中也註明「主辦單位保留演出內容更動權利」，屆時得標廠商若有其他更好的名單，就會進行演出內容變更；不過，「後來想想這樣對買票的民眾不太好意思」，畢竟民眾是根據售票網上資訊決定是否購票。
北市交本預計於本年度四月舉辦「民歌交響最高峰」音樂會活動，但許淑華指出，該標案於今年二月十日上網公告、二月廿一日截止投標，並於二月廿二日開標。售票業者早在截止投標之前，即二月十三日就將該活動於官網上宣傳，並明確公告李建復、徐曉菁、趙詠華、朱萬花等演出者，就連曲目也列了《聽泉》、《微光中的歌吟》等四曲。
許淑華向北市交索取該案相關招標文件還發現，標案不但未提供需求說明書，其履約標的要求項目也難讓一般廠商理解該案確實需求，導致其他廠商根本無法投標，讓標案導向特定廠商，明顯有綁標嫌疑！違反採購法規定招標文件於公告前應予保密，且洩漏採購消息或資訊。
怪的是，許淑華說，北市交回覆招標說明後，也告知「此標案因相同性質之節目眾多而確定撤案」；令人懷疑標案明顯綁標，才會急著即刻下架。她進一步調閱資料發現，類似綁標案件不只一件，北市交於民國一○四、一○五年度辦育藝深遠節目委外案，只有同一家廠商投標，且其履約標的同樣不明確，懷疑北市交標案都有先上車後補票之嫌。
北市交解釋，招標時採制式規範，「裡面就有評選須知」，告知廠商評選項目為何，且合約中也有履約規範，因此沒有另外提供需求說明書。文化局主秘劉得堅則說，有很多案子也有類似情形（未採購發包完成即宣傳），例如文化局主辦的白晝之夜，但程序皆符合採購法，不過為了避免爭議，該活動不辦了。
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