〈台北都會〉基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停

2017-02-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕台鐵已完成基隆火車站南口停車場招商，釋出六百一十二個機車位及五十五個汽車位，三月十一日正式營運；廠商表示，三月六日至十日共五天試營運期間，開放民眾免費試停。

市長林右昌表示，火車站南廣場工程預計今年八月完工，三月南廣場前面、中山陸橋下方圍牆會先拆除，拆除後，整個廣場工程會向前延伸，末期進行中山陸橋上的引道拆除，屆時火車站地區就會有一番嶄新面貌。

基隆火車站南口停車場面積近七千平方公尺，停車費機車每次二十元，汽車每小時三十元，當日最高收費一百五十元；同時提供機車每月四百五十元，汽車每月三千二百元、季繳三千元的好康優惠。

基隆火車站南、北口未來會有一千六百多個機車停車格，市府約自四月中旬起展開大執法，整頓車站周邊違停。