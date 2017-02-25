〈台北都會〉「外鄉女」開拍 取景基市府員工宿舍

2017-02-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕改編自台灣鄉土文學作家楊青矗作品的文學劇「外鄉女」，由柯叔元、曾珮瑜領銜主演，選擇暖暖基隆市政府單身員工宿舍，做為戲劇主要場景，昨天舉行開鏡儀式。

「外鄉女」描述一九七○年代台灣經濟起飛的工業發展時代，一群吃苦耐勞基層女性離鄉背井到都市展開的生活，導演葉天倫、陳長綸指出，「外鄉女」跨越階級分歧的真切女性情懷及生命力，盼藉此勉勵現代青年努力活出自己的天空。

演員柯叔元為戲減重三公斤，歌手曹雅雯是首次跨足戲劇演出。

暖暖單身宿舍已有四十五年歷史，外觀保存完整，劇組開拍前，先費時一個月改造，還原當時女子宿舍的面貌。