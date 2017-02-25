〈台北都會〉樟樹實創高中 1/3提供優免入學
2017-02-25
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樟樹國際實創高中將於今年暑假招生，並與澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院合作，未來學生可至昆士蘭技職學院上課及採認學分，教育局技職科長劉金山說，今年招生一百八十人，三分之一名額提供社區優免，三分之二將採取單獨招生模式。
樟樹高中開創結合「國際教育」、「實驗教育」及「技職教育」的跨群科技職教育，設有「多媒體動畫科」、「流行服飾科」，未來將視產業趨勢和需求，增設三至四個科，並將結合澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院、日本電子專門學校進行國際教育合作，規劃一週至半年的國外實習課程，並採認學分。同時樟樹高中也會引進台師大研發的「潛能開發課程」。
市長朱立倫昨天為樟樹高中及全市第九座「職業試探暨體驗教育中心」揭牌，教育局長林奕華說，未來樟樹高中將採社區優先免試入學招生及單獨招生兩種方式，優免報名日期為六月六日至十二日，單獨招生為六月廿一日至廿三日。
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