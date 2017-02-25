〈台北都會〉繪畫當復健 罕病天使揮灑秀自信

2017-02-25

〔記者葉冠妤／新北報導〕看罕病天使，用生命力揮灑彩筆！新北市立圖書館蘆洲集賢藝文中心邀請「罕見心靈繪畫班」四十九位學員展出作品，昨舉辦開幕茶會，罕病姊妹花李柔萱跟李佳諭原本對畫畫毫無自信，靠著旁人輔助，一小筆一小筆勾勒出願望，對她們而言，畫畫是身心靈的復健，讓她們走出自怨自艾的封閉生活。

二月的最後一天是國際罕見疾病日，「罕見心靈繪畫班」的學員們，今年特別展出五十幅嘔心瀝血的畫作，讓更多人見證他們的鬥志，廿四歲的柔萱以及廿一歲的佳諭，雖罹患先天性肌肉失養症，但只要一拿起畫筆，姊妹倆就能立刻變身為畫家，身體無法達成的任務，就在畫作中盡情想像、超脫限制，像是柔萱昨天畫了自己搭乘熱氣球，就是將自己希望像小鳥一樣飛翔的願望，藉由畫畫實現。

李媽媽解釋，肌肉失養症是一種遺傳性疾病，肌肉會隨著時間退化，逐漸無力、萎縮，兩姊妹平時需乘坐電動輪椅，生活瑣事也需仰賴他人打理，過去因行動不靈活，姊妹倆大多時間只能窩在家；一開始學畫畫只是為了幫助身體復健，訓練手腳靈活度，沒想到卻意外替兩姊妹帶來自信，也結交不少志同道合的好朋友，生活頓時變得光彩明亮。

「讓藝術開啟心靈之窗」罕見心靈繪畫班特展，即起至三月十二日於蘆洲集賢藝文中心展出，今天上午邀請台灣首位罕病街頭藝人張瓊玉，分享身為馬凡氏症患者，如何克服人生中大大小小的麻煩。