〈台北都會〉《禁宰禁運解除》北市禽肉價波動不大 豬肉反變貴

2017-02-25

恢復屠宰 單日爆量翻倍

〔記者黃建豪／台北報導〕禁宰禁運七天解除，台北市家禽批發市場昨中午恢復屠宰，單日屠宰量約達十萬隻雞、鴨，將近平常一倍；但因民眾信心未完全恢復，市場處預期，禽肉價格不會有太大變動。反而因民眾將需求轉向豬肉，不僅昨天豬肉批發價七十二．三元較前天的七十一．四元上漲約一元，傳統市場零售價也有感變貴，何姓民眾表示，雖然沒差很多，但這幾天買後腿肉、里肌肉感覺貴快一成。

至於近兩天雞價是否會漲？家禽批發市場總經理游秀月僅說，要看這兩天買氣；而今天逢週六，市場全面恢復正常供應後，到貨量會比較多，預估送到市場屠宰的雞、鴨總量會超過十萬隻，其中鴨約三千隻、其餘九成為土雞、一成為肉雞。市場處表示，禽流感未完全解除警報，可能使需求減少，預估價格波動不會太大。

禁令期間 屠宰少30萬隻

家禽批發市場終於恢復屠宰，前晚、昨早連續進行市場消毒與清潔，同時有獸醫師進駐屠宰場做檢查。以該市場平常日均屠宰六萬隻雞、鴨計算，扣除休市日，實際停止作業六天，禁令期間屠宰量減少逾三十萬隻雞鴨，造成傳統市場嚴重供應不足。

以環南市場為例，昨天市場內禽肉攤販生意依舊冷清，往常都營業至上午十一時以後，最近幾天，上午九時就有人開始收攤，而且上門人潮零星。反觀豬肉攤販生意源源不絕。

高姓民眾表示，禁宰期間雖然還是有白肉雞可以買，但白肉雞沒有土雞好吃，所以很多人選擇改買豬肉，只感覺貴一點點，其實沒差。李姓土雞攤販表示，已連續一個星期提早關門且生意大減，希望這段時間的損失，政府能夠有點補償。

市場處回應，補償將分為中央政府補助與地方政府減免攤位租金，中央目前只確定會補償飼養業者，還沒規劃要補償營運端；減免租金部分，台北市傳統市場有三百零一處雞攤，仍在統計有多少攤商提出申請，要先確定多數攤商有需求，因攤商真正想要的應該是中央的補助款。