〈台北都會〉《我看會虧到「不省人事」》柯唱衰淡海輕軌 朱立倫反擊

2017-02-25

〔記者張凱翔、何玉華／綜合報導〕台北市長柯文哲昨主持交通會報，批評很多地方對捷運都有迷思，去到哪裡都要蓋捷運、輕軌，且過去政治人物規劃交通和地方建設，都沒考慮人口變化；柯還舉例，新北市林口世大運選手村將轉型做三千四百戶公共住宅，這一萬人要去哪找？淡水輕軌也是周邊一堆空屋還要蓋，「淡海線要給誰用？我看會虧到不省人事。」

淡海輕軌是新北市長朱立倫重要政策「三環三線」之一，朱立倫也罕見地在最短時間內於臉書反擊。朱立倫說，政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也必須考量改善市民的生活、城市的發展；去年台北市人口淨移出近兩萬人，就是因為交通便利，大多移到新北、桃園。

但柯文哲於交通會報表示，很多地方有捷運迷思，像很多人希望在社子島蓋捷運、輕軌，但他主張「先開公車再講，等運量夠要改再改」。他說，過去政治人物規劃交通和地方建設時，沒考慮人口變化，但台灣在二○三○年人口會停止成長，北市以外地方人口會開始下降。

柯文哲舉例，林口世大運選手村以後要轉型為三千四百戶公宅，但每戶三人來算，這一萬人要去哪裡找？他觀察機場捷運沿線都在蓋房子，淡水輕軌也是周圍一堆空屋還要蓋，「蓋那麼多幹嘛，真的是神經病」，未來若人口更少，不僅房子沒人住，「淡海線要給誰用？我看會虧到不省人事。」

對此，新北市捷運局副局長李政安表示，淡海輕軌第一期路網預計民國一○七年完工，至一一○年每天運量預估四．四萬人，目標一三○年達到每天七．六萬人；近年淡海地區平均年增三千五百人，未來人口具成長潛力。淡水區市議員蔡錦賢則說，淡水人口加上學生超過廿萬人，淡海輕軌穩賺的。

新北市副市長侯友宜則於臉書反擊︰「難道其他城市民眾就沒資格享受捷運的好處？」並批柯文哲說法「飽漢不知餓漢饑」；且淡海輕軌從根本解決當地交通問題，「不是像大巨蛋那樣放著擺爛」。

不過，民進黨新北市議員鄭宇恩則認為，淡海輕軌「干他（柯文哲）什麼事？」懷疑雙北是否又有嫌隙，柯「有其他意圖」，才藉機修理朱立倫。