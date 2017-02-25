〈台北都會〉柯推公車捷運吃到飽月票 交局：整合有難度

2017-02-25

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲去年推動捷運月票二五○○元吃到飽方案，遭轟票價太貴，緊急喊卡；昨柯文哲主持北市交通會報，再提出「All Pass」吃到飽月票構想，把公車、YouBike和捷運都納入，務必把北市大眾運輸量在二○二○年衝到七十％。交通局長張哲揚會後受訪坦言，需整合各運輸系統和跨新北、桃園路線，短期內難上路，票價也還沒研究出來。

票價規劃 還沒研究出來

但張哲揚說，票價規劃的模式，將參考站點對站點計畫，和站點至某一分區的計價，目前正和捷運公司討論成本計價和哪些方案可行；捷運公司表示，自一月開始，陸續與交通局討論捷運和公車轉乘折扣優惠應如何分擔、票價能否負擔支出等。

張哲揚坦言，整合吃到飽票券已規劃半年左右，起因是內湖交通改善計畫發現，只改交通號誌、車道方向實在沒用，因道路面積有限，唯有讓開車族轉搭大眾運輸，才能改善交通，所以這次票券客群鎖定在開自有車的通勤族。但目前整合捷運、公車和YouBike不同的收費系統還有困難，且捷運、公車都會跨區到新北市，總不能讓拿月票的乘客到新北就下車，如果「乘客到新北就得下車，我就要下台了」。

首都客運總經理李建文說，有聽說市府打算規劃吃到飽，但還沒跟交通局談過；大都會客運總經理洪滄浪則說，沒聽過市府要推吃到飽票券。

柯文哲於交通會報指出，他都會在週五響應「綠色運輸日」搭公車上班，很多時候連上班時間「整台公車裡面卻沒有幾個人」，因此若推出吃到飽月票，有可能改善這種現象。柯也提到，現階段接駁公車都是免費，為考量成本而無法廣設，待吃到飽月票推出後，就能增設更多接駁公車。

目前星期五「綠色運輸日」搭乘公共運輸工具，每搭一次就可獲得一個點數兌換獎品或是悠遊卡儲值金，不過柯建議，可改成週五上午六點至九點用悠遊卡搭乘大眾運輸工具改贈兩個點數，讓更多人於週五利用大眾運輸通勤，讓週五下班車潮可以舒緩，並笑說「這個方案（交通局）可以來辯論」。