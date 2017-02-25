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〈台北都會〉暖暖白公園 遇大雨積水到小腿

2017-02-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕氣象局昨天一早發布大雨特報，基隆市議員林明智發現暖暖街二四六巷白公園部分步道、路面排水不佳，積水深度達成人小腿高度；暖暖區公所表示，會儘速改善排水問題，以免行人不慎滑倒、發生危險。

林明智昨天上午協調基隆市政府工務處、暖暖區公所辦理現場會勘、改善照明問題；工務處表示，將連同暖暖街二八一巷、暖暖街十六巷道路旁照明一併規劃，今年六月能完成改善。

適逢大雨，林明智等人也當場發現白公園有步道因排水不佳出現積水問題，深度達成人小腿，公所人員允諾會儘速改善。

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  • 暖暖白公園部分步道、路面排水不佳，積水深度達成人小腿高度。（記者林欣漢攝）

    暖暖白公園部分步道、路面排水不佳，積水深度達成人小腿高度。（記者林欣漢攝）

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