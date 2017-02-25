〈北部〉平地森林園區花海 228連假迎賓

2017-02-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天起二二八連續四天放假，許多民眾都規劃出遊，預估有大批遊客湧入花蓮，雖然農曆年假已過去許久，但林務局花蓮大農大富平地森林園區的新春花卉仍維持得芬芳鮮艷，等待賞花的遊客造訪；而花蓮縣定三級古蹟吉安鄉慶修院，原本的週一例休日也調整「不休館」，四天都開放遊客參觀！

大農大富平地森林園區位於台九線旁，今年為迎接農曆春節假期到來，廣植十多公頃的迎春花海，包括紅色、白色、粉色海棠，萬壽菊、波斯菊還有大片的油菜花，加上周邊的森林自行車道，二二八連續假日歡迎遊客前來！林務局表示，平地森林園區內設置有自行車租借站，今年還增設「螞蟻窩」輕食餐飲區，四天連續假日只有週一當天休館，其餘三天每天上午八點到下午五點都有服務，電話03-8700870。

吉安鄉古蹟慶修院，原本也是每週一休館，主管的花蓮縣文化局表示，為了讓更多人親近古蹟、認識古蹟，決議二月二十七日星期一照常開館，等於廿五日至廿八日四天完全開放，預計三月七日週二給工作人員補休假，等於慶修院三月六日、七日連休二日，也請遊客注意不要撲空！