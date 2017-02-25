〈北部〉回祖先的部落 布農族人走完八通關

2017-02-25

卓溪舉辦報戰功及祈福慶祝儀式

〔記者花孟璟／花蓮報導〕歷經十天的辛苦踏勘，花蓮卓溪鄉公所、行政院東服中心合辦八通關古道探勘計畫，十二人探勘隊從卓溪鄉南安出發，徒步走了一百二十多公里後前天抵達八通關西端出口南投縣東埔部落。探勘隊昨天回到卓溪鄉，族人還舉辦盛大的報戰功及祈福慶祝儀式！

隊員高雙雙說，八通關是布農族重要的遷徙道路，有文化歷史脈絡，一路上她拿著相機拍攝，心中充滿悸動！她說，這趟學習之旅雖辛苦卻很值得，尤其是回到祖先住過的部落，聽著帶路的耆老們口述，各個氏族在八通關沿線的部落抵抗日本警察的故事，乃至後來遷移到現居部落的歷史。她說，因為自己走上了古道、親臨了歷史現場，身在其中的感受特別深刻！

最年輕隊員廿六歲的邱楷育說，第一次負重裝還走完八通關全段真的很累，但一路上聽長輩述說歷史故事，令人忘記疲憊，受到深深地感動，他覺得「每個布農族青年都應該走一趟八通關」，才能認識布農文化。

卓溪鄉布農族人組成的日治八通關越嶺道探勘隊，本月十四日從玉山國家公園東部園區的南安管理站出發，進入日治時期八通關越嶺道東段一路往西爬升，隊員們馱著數十公斤大背包還拉繩攀上垂直九十度岩壁、通過大崩壁上的羊腸小徑，還在大水窟草原遇上結冰、水鹿成群、高山雲海的景致，以及天寒地凍與高山症的折磨，歷經十天九夜的長途跋涉，全隊於廿三日中午安全抵達南投縣東埔登山口。

探勘隊昨天返回卓溪鄉舉辦布農族傳統的「報戰功」及祭槍儀式，隊員們輪番以族語報告在山上碰到的經驗，也感謝祖靈一路上的保佑。

卓溪鄉長呂必賢說，感謝包括行政院東服中心、玉管處、贊助商國泰人壽及祖靈的保佑，探勘隊沿途透過影像、文字的完整紀錄，將製作成紀錄片、預計三月底到台北舉辦發表會，希望讓八通關越嶺道成為全台灣、乃至全世界登山客最喜愛的健行登山熱門路線。