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〈北部〉竹市春賞樂櫻、社區少棒賽 延期

2017-02-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕受天候影響，新竹市原訂今天在新竹公園舉行的賞櫻野餐活動與原訂今、明兩天登場的新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽都已取消，市府將擇期辦理，時間會再宣布。至於三月四日十八尖山「慢跑在林間」活動仍維持原訂時間。

市府表示，新竹公園內的櫻花目前約開五成，因二二八四天連假天氣不穩定，因此「 新竹市賞花季─春賞樂櫻」野餐賞櫻活動將延期舉行，但連假期間民眾仍可視天候狀況賞櫻，提醒民眾攜帶雨具，注意保暖。也可留意臉書粉絲專頁「新竹市賞花季」，且賞花可搭乘大眾運輸前往。

夜櫻燈光還在調整

今年市府首度在櫻花樹下架設燈光，可在夜間觀賞到不一樣的櫻花盛開美景，目前市府已在調整「夜櫻」的燈光與角度，未來可能從傍晚到晚間九點打光。

新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽開幕及比賽也將延期，教練與裁判昨天會勘球場現況，因連續雨勢造成積水過於嚴重，內、外野土壤含水飽和度過高，考量球員打球安全，將延期舉辦，比賽時間另行公布。

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  • 新竹市府城銷處今年首度在新竹公園的櫻花樹下架設燈光，因雨勢及花況還未盛開，還需再調整。（記者洪美秀攝）

    新竹市府城銷處今年首度在新竹公園的櫻花樹下架設燈光，因雨勢及花況還未盛開，還需再調整。（記者洪美秀攝）

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